【モデルプレス＝2026/02/19】ビデオリサーチが2月19日、「テレビCMタレントランキング（関東地区）」を発表。2025年の年間CM露出タレント1位は今田美桜、起用社数1位は川口春奈となった。【写真】2位も人気女優 今年の「CM露出タレントランキング」TOP10◆「テレビCMタレントランキング」発表CM露出タレントでは、「P&G」「Indeed」などのCMに出演の今田が、前年13位から大きく順位をあげ、初の年間1位となった。2位は「ユニ