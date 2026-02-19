ご自宅に季節の花々を飾られている方もいらっしゃるかと思います。 19日、花の出来を競うフラワーコンテストが、開かれました。 コンテストは花の消費拡大や、生産者の技術向上を目指して開かれました。 （記者）「会場には花の甘い香りが広がっています。いま審査が行われていて審査員のみなさんが一つ一つ丁寧に花を確認しています」 今回は小ぶりな花が人気のスプレーギクや、咲くと豪華なオリエンタルユリな