感染が拡大しているインフルエンザ。鹿児島県は19日、新たな患者数を発表し、1週間に確認された患者は2週連続で3000人を超えました。 県内で今月15日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者数は3541人でした。前の週に比べ724人少なく、6週間ぶりに減少しました。 1医療機関あたりの患者数は62.12人で、県内全域で「流行発生警報」が継続して発表されています。 保健所別でみると、▼伊集院で126.50人、▼川薩で124.67人