【前後編の前編／後編を読む】「あんたに似た遺体を見つけた」母に告げられたその晩、枕元に“それ”は現れた…怪談作家が読み解く「正体」とは【川奈まり子の百物語】 これまでに6,000件以上の怪異体験談を蒐集し、語り部としても活動する川奈まり子が世にも不思議な一話をルポルタージュ。今回は、川奈自身がかつて案内された「自死の多発スポット」と、そこにまつわる事件を紹介する。 ＊＊＊【写真を見る】「幽霊