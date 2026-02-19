「Echo Dot(第5世代)ドラえもんエディション」 (C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK Amazonは、日本限定販売のスマートスピーカーとして、本体にドラえもんをデザインした「Echo Dot(第5世代)ドラえもんエディション」を3月10日に発売する。価格は11,293円で、予約を受け付けている。 (C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK (C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asah