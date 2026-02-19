巨人は１９日、那覇キャンプの第５クール初日を迎えた。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、細かなチームプレーに時間を割く３年目の阿部慎之助監督（４６）の“キャンプの流儀”にうなった。＊＊＊＊＊ここまでいくつか球団を回ってきたが、巨人ほどチームプレーをやる姿勢というのは見られなかった。阿部監督は午前中に、走者一、三塁を想定した守備走塁練習にみっちり時間を取った。わざとエラーしてバックアップ