ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが、日本時間２０日午前３時から行われる。日本選手による表彰台独占の期待も高まる熱戦のラジオ放送実況は、ＮＨＫの佐竹祐人（ゆうと）アナウンサーが担当する。佐竹アナは、高知県出身で２０１４年に入局。野球、ラグビーなどでスポーツ中継の実況など経験を重ねてきた。自身も野球経験者で趣味・特技は「フレーミング鑑賞（野球の捕手の捕球技術）」。同局公式サイ