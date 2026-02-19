2/19（木）の『ますだおかだ増田のラジオハンター』に女子プロレスラー安納サオリがゲストで登場した。 ©ABCラジオ 滋賀県大津市出身、『絶対不屈彼女』のキャッチフレーズを持つ安納サオリは、現在女子プロレス11年目。今、勢いのある注目選手だ。 元は女優を目指していたというところから、紆余曲折あり女子プロレスラーの世界へ入った安納。 「（プロレスラーになるまで）プロレスを見