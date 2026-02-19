元NGK48メンバーでタレント・モデル・MCなどで活躍する荻野由佳さんが、寝かしつけの動画を投稿しました。 【写真を見る】【 荻野由佳 】「息子の眠グズ対応」旅館チェックアウトを前に必死の寝かしつけ「私もめちゃくちゃ眠たい！笑」荻野さんは「昨日は新潟でお仕事があり」「そのまま宿泊しました」とテロップを載せた動画を投稿。そこには、寝間着に丹前を羽織った荻野さんが子どもを抱いている姿が。 荻野さ