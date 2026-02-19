京都は19日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。22日には特別大会J1リーグ福岡戦（22日・サンガS）。今季90分での勝利がない中、チョウ貴裁監督は試合開始15分間をポイントに掲げた。「セーフティーファーストという言葉が悪い方に出たのはチームとして改善、意識しないといけない。選手にも“ラスト15分でこれだけの数字が残せているけど、最初の15分は良くないよ”というのは伝えました。その前の時間がお粗末なの