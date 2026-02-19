お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が19日、自身のインスタグラムを更新。更新が滞っていた理由を明かした。約2週間ぶりの更新となったこの日、モモコは「皆さんご心配をおかけしました」と書き出し、「機械の不具合とスタッフの体調不良のため、ちょっとお休みしてました」と明かした。そして「今日からまた元気にインスタ始めますよろしくお願いします！！」とピンクのニット姿で、合掌した写真をアップした。