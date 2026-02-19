FC東京は19日、MUG国立で開催される明治安田J1百年構想リーグ第5節横浜M戦（3月7日）に『ゴールデンボンバー』がゲスト出演すると発表した。試合当日はキックオフ前に、代表曲『女々しくて』のライブパフォーマンスを行うという。ゴールデンボンバーはクラブを通じて「FC東京ファン・サポーターのみなさま、ゴールデンボンバーです！MUFGスタジアム（国立競技場）での初めてのパフォーマンスということで、僕たちもワクワクM