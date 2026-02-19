埼玉県八潮市の県道陥没事故現場＝1月埼玉県八潮市で昨年1月、県道が陥没しトラックが転落した事故を巡り、原因を究明してきた有識者による県の第三者委員会は19日、事故の約3年前の定期点検で、下水道管内部の状態を慎重に評価していれば「腐食や損傷のリスクの高まりを推測できた」とする最終報告書を取りまとめた。ただ、陥没が発生することまでは「未然に予測することが可能であったとは言えない」と結論付けた。点検方法の