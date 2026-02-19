ホンダは１９日、原付き免許で運転できる電動バイク「ＩＣＯＮｅ：（アイコンイー）」を３月２３日に発売すると発表した。価格は２２万円（税込み）からで、国内で販売されるホンダのバイクでは最安値となる。電動バイクは航続距離や価格が課題となっており、普及に向けた突破口になるかどうかが注目される。満充電時の航続距離は８１キロ・メートル。ホンダが２０２３年に国内で初めて発売した電動バイク「ＥＭ１ｅ：（