韓国でおととし12月の非常戒厳宣言をめぐり、内乱を首謀した罪に問われた尹錫悦前大統領に対し、ソウル中央地裁は先ほど、無期懲役を言い渡しました。ソウルから中継です。テレビ局が生中継するなど大きな注目を集めた尹前大統領の裁判。無期懲役という判決で大きな節目を迎えました。尹前大統領は入廷後、弁護士と談笑するなど落ち着いた様子に見えました。裁判所は、まず起訴内容を確認し、認定した事実の説明を始めました。尹前