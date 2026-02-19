長崎ちゃんぽん専門店のリンガーハットは、2026年2月20日から3月1日までの期間、対象メニューの野菜を増量するキャンペーンを実施します。野菜100g増量は10日間限定期間中、「長崎ちゃんぽん」と「ピリカラちゃんぽん」を注文すると、値段そのままで野菜（キャベツ・もやし・玉ねぎ）が100g増量します。通常255gから355gへ増量することで、ちゃんぽん1杯で1日分の野菜を摂取できる量にパワーアップ。対象商品は、「長崎ちゃんぽん