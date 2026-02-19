世界を舞台に活躍し、日本のファッション史に大きな足跡を残したデザイナー・森英恵さんの没後初となる大規模回顧展「生誕100年森英恵 ヴァイタル・タイプ」が、4月15日（水）から7月6日（月）まで、国立新美術館（東京・六本木）で開催される。このたび、3月21日（土）放送予定のドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』にて、森英恵さんの夫・森賢を演じる中島裕翔が本展の音声ガイドナビゲーターに決定した。音声ガイド