日本バスケットボール協会は2月19日、男子日本代表のキャプテンを富樫勇樹（千葉ジェッツ）が務めることを発表した。 バスケットボール日本代表の公式SNSで桶谷大ヘッドコーチがキャプテンを発表する瞬間を捉えた動画が公開され、選手投票の結果、富樫に決まったという。『パリ2024オリンピック』でもキャプテンを務めた富樫が再びチームを率いることとなる。 桶谷HCは「みんなが主体性をもっ