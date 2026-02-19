瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。ただ、19日夜は気圧の谷や湿った空気の影響で、次第に雲が広がる見込みです。 20日も昼過ぎにかけて曇りになりますが、夕方からは晴れてくるでしょう。朝の最低気温は岡山と高松で1度、津山でマイナス2度の予想です。19日朝と同じくらいかやや高い気温になります。日中の最高気温は岡山で13度、津山と高松で12度でしょう。19日よりも気温が高くなります。月曜日にかけて晴れや