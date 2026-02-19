NECのFW小川航基は2月18日のスパルタ戦（△1-1）で、68分から出場。73分にMF佐野航大の蹴ったFKをヘッドで合わせ、今季8点目となる同点ゴールを記録した。レギュラーの座を失ってから4試合目。試合後の小川は噛み締めるように「苦しい時期にゴールしたとき、ベンチメンバーも含めて、みんなが俺のゴールを喜んでくれました。グッと来るものがありますよね」と語った。「これまで航大からチャンスがたくさんあったんですが、2年半