年間最優秀選手に輝いた昨季を考えれば、今季のパフォーマンスが騒がれるのは避けられない。夏にセルティックからの移籍が実現しなかった前田大然は、今シーズンを通じて浮き沈みがあり、たびたび批判を浴びてきた。スコットランドリーグでは24試合出場で７得点。欧州の舞台では得点がない。２月15日に行われたリーグ前節のキルマーノック戦でも、チームが１点を追うなかでエースはベンチに下げられている。そしてセルティッ