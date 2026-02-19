関西エリアには、単なる買い物の場を超えた「体験型ハイテク商業施設」が増えています。最先端の映像技術、デジタルサイネージ、ロボット・研究体験など、未来を感じるスポットが勢ぞろい。そこで、関西で特に注目したいハイテク度の高い商業施設を紹介します。●ららぽーと EXPOCITY：未来の「遊ぶ・学ぶ・触れる」が体験できるららぽーと EXPOCITY（大阪府吹田市）は約300店舗を誇る国内最大級の複合施設で、ショッピングと