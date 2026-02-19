ガンバ大阪は2月19日、アジア・チャンピオンズリーグ2のラウンド16第2レグで、韓国勢の浦項スティーラーズとホームで対戦する。先週に敵地で行なった第1レグは、1−1でドロー。後半開始直後の47分に山下諒也が先制点を奪うも、70分にジョルジュ・テイシェイラに同点弾を浴びた。山下は第1レグ後に「勝点3を取って帰りたかった」「（第2レグでは）何がなんでも勝点3を取るために全力で戦うだけ」などと伝えていたなか、敵将も