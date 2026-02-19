19日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7926枚だった。うちプットの出来高が5480枚と、コールの2446枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の375枚（70円安300円）。コールの出来高トップは6万円の479枚（30円高460円）だった。 コールプット 出来高