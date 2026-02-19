19日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1170枚だった。うちプットの出来高が1060枚と、コールの110枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の350枚（60円安360円）。コールの出来高トップは6万1000円の18枚（15円高765円）だった。 コールプット 出来高