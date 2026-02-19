19日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は22枚だった。コールは5万9500円コール6枚の取引が成立。終値は1695円だった。プットのの合計出来高は16枚。プットの出来高トップは5万4625円の6枚（1620円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格 価