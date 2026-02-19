地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第16回ロケーションジャパン大賞」（雑誌「ロケーションジャパン」選定）の授賞式が19日、東京・渋谷スクランブルスクエアで行われ、俳優の吉沢亮（32）が主演を務め、興行収入200億円超えと大ヒット中の映画「国宝」（監督李相日）と関西3地域が「グランプリ」に輝いた。歌舞伎役者の半生を描く一代記。2003年公開「踊る大捜査線THEMOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」