17日、18日の2日間にわたって、TOYOTA ARENA TOKYOで『16th Single ひなた坂46 LIVE』が開催された。ひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外の14人が参加するアンダーグループ。今回は、全楽曲を全員で歌唱。さらに1日目、2日目でセンターを入れ替えるという試みを取り入れた。ここでは、2日目の模様をレポートする。【ライブ写真29枚】全員躍動！ひなた坂46ライブで17曲披露オープニングでは、ピンク