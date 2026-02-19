地域活性化に貢献した作品と地域に贈られる「第16回ロケーションジャパン大賞」（雑誌「ロケーションジャパン」選定）の授賞式が19日、東京・渋谷スクランブルスクエアで行われ、女優の今田美桜（28）がヒロインを務めた昨年度前期のNHK連続テレビ小説「あんぱん」と高知県5地域が「準グランプリ」に輝いた。朝ドラの準グランプリ以上は、2022年「おかえりモネ」（21年度前期）と宮城県気仙沼市・登米市（準グランプリ）以来4年