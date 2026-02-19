日本時間20日午前3時からのフィギュアスケート女子フリーにショートプログラム（SP）で好発進した日本人3選手が最終組で登場する。SPで首位発進の中井亜美（TOKIOインカラミ）、2位の坂本花織（シスメックス）、4位の千葉百音（木下グループ）には、金、銀、銅メダル独占の可能性も十分。日本選手が五輪で表彰台独占となれば、1972年札幌五輪のノルディックスキー・ジャンプ70メートル級（現ノーマルヒル）以来、54年ぶり2度目