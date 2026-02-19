◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第5クール1日目(19日、那覇）第5クールに入った巨人の春季キャンプ。丸佳浩選手がここまでの状態について語りました。日々ハツラツとした様子を見せる丸選手。「この時期いつも元気なんです。一番元気かもしれないっす」と“らしく”語りながら、「オフもわりかししっかり動けたと思うので、その延長線という感覚でやっています」と順調な調整をのぞかせます。今シーズン初の対外試合出場となった1