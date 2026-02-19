父親を包丁で切りつけ殺害しようとしたとして、30歳の息子が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、鳥取・琴浦町の無職・高塚康隆容疑者（30）です。警察によると高塚容疑者は19日午前4時ごろ、自宅で68歳の父親を包丁で複数回切りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。父親は左腕や左足などに切り傷を負い救急搬送されましたが、命に別条はないということです。切りつけられた父親から110番通報があり、警察が