ファッション通販サイト「and ST（アンドエスティ）」の10ブランドがサンリオキャラクターとコラボレーションした新作アイテムを、2月27日（金）から公式WEBストアと各ブランド店舗などで発売する。「サンリオキャラクターズｘand ST」第7弾コラボ発売第7弾となる今回のコラボでは、「GLOBAL WORK」や「studio CLIP」など10ブランドから、アパレルから雑貨まで120型を超えるコラボレーションアイテムが展開される。『GLOBAL WO