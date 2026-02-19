Image: Amazon 高級「寝ホン」の前に試すべきはコレじゃないか!?集中したいとき、熟睡したいときってみなさんどうしてます？ノイズキャンセリングイヤホン…は定番ですよね。僕もよく、音楽も何も流さないでひたすらノイキャンを有効にしてます。寝る時は邪魔だから、ン万円もするちょっと良い「寝ホン」も検討していたんですが、ある時気がついたんです。これ、普通に耳栓でよくないか？と