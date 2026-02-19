2026年も気がつけば1月が終わり、2月に突入。年始に立てた「今年の目標」を、今もはっきり覚えている人はどれくらいいるだろうか。シンガーソングライターの近藤夏子さんと、ラジオDJのタケモトコウジさんが担当するラジオ番組『Clip』月曜日（ラジオ関西）が、「今年の目標……覚えていますか」をテーマにメッセージを募集。番組には、すでに順調な人、早くも挫折しかけている人、それぞれのリアルな声が寄せられた。（イメー