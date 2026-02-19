バッグを新調したいけれど、どれにしよう……と迷ったら「ブラウンバッグ」を候補に入れてみて。ブラウンはブラックほど重くならず、ベージュよりも引き締まる絶妙なカラーです。落ち着きがあって大人女性のコーデにもなじみそうなデザインを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。どちらもオンオフ頼りになりそうです。 きちんと感と柔らかさが魅力のブラウンバッグ 【ZARA】「ステッチ入