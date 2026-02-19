キムチソースとチャーシューとマヨネーズを合わせた「ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば」が2026年2月9日に登場しました。キムチのピリ辛さやチャーシューの旨味が重なった食べ応えのある味に仕上がっているとのこと。どんな味なのか気になったので実際に買って食べてみました。ペヤング マヨネーズキムチチャーシューやきそば｜まるか食品株式会社https://www.peyoung.co.jp/products/000205.htmlスーパーマーケット