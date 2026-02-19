今年1月1日に34歳の若さで亡くなった、トミー・リー・ジョーンズの娘ヴィクトリアさんの死因が明らかになった。【写真】レッドカーペットに登場したヴィクトリアさんPeopleによると、ヴィクトリアさんの死因は「コカインの毒性作用」による「事故死」であったと、米カリフォルニア州サンフランシスコの検死官事務所が明らかにした。トミー・リー・ジョーンズと、2番目の妻キンバリー・クラフリーの間に生まれたヴィクトリア