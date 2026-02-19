広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が、“オープン戦開幕投手”を務めることが１９日、分かった。２１日・ＤｅＮＡ戦（宜野湾）で先発予定。開幕ローテ入りを狙う即戦力右腕が、大抜てきされた。首脳陣の高い期待が表れた“プロ初先発”に「本当にアピールするだけ」と力強く意気込んだ。宮崎・日南キャンプ中の１１日に初めてシート打撃に登板。矢野のバットをへし折るなど、打者５人に被安打１で終えた。圧巻