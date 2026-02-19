「あなたの口座が犯罪に使われているためお金を確認する必要がある」などと言われ、高知県香南市の70代の男性が8750万円をだまし取られたことがわかりました。高知県警によりますと2026年2月、香南市の70代男性の携帯電話に電話会社職員を名乗る男から電話があり「携帯電話の料金が未払いです」などと言われ、男性が覚えがないと言うと警視庁のハットリを騙る男に転送されました。ハットリは「あなたの口座がマネーロンダリ