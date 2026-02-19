京都２歳Ｓ４着のネッタイヤライ（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父コントレイル）が、ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）の招待を受諾したことが２月１９日、分かった。同馬はデビュー５戦目でダートに初挑戦する。ＵＡＥダービーに出走する日本勢は全日本２歳優駿勝ちのパイロマンサー、サウジダービー４着のワンダーディーン、ポインセチアＳ１着のロックターミガンがいる。日本馬