俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第100回（20日）の場面カットが公開されている。【写真あり】「大物キター！」『ばけばけ』相関図が話題前回は、朝食のトーストを焼く、焼き網がなくなった！？正木（日高由起人）の発言により、犯人探しが始まってしまう。トキ（高石