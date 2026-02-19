『AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！』が18日、神奈川・KT ZeppYokohamaにて開催された。【ライブ写真多数】あんな曲やこんな曲も！『どっぼーん！』5周年記念ライブ本公演は、AKB48のアプリゲーム「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！」リリース5周年を記念したスペシャルライブ。1ヶ月にわたって行われたアプリ内の出演権争奪イベントをファンとともに勝ち抜いた16人による一夜限りのステージとなった。出演