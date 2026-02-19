家電量販大手のノジマは１９日、国内外のロボットを集めた常設のショールーム「ミライロボスクエア」を東京都港区の複合ビル「品川インターシティ」に開設した。ヒト型やペット型など国内外の約２０社が手がけた約４０種類をそろえ、未来のロボット社会を体感してもらうのが狙いで、ノジマのオンラインサイトで購入できる。ロボスクエアは６６０平方メートルで、医療や介護現場で活躍する装着型ロボットや清掃ロボなどを展示。