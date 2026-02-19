女優で歌手のすみれ（３５）が１９日、ＳＮＳを更新。２０２２年に急逝した母で女優、松原千明さんの誕生日によせて、思いを発信した。松原さんは１９８８年に俳優・石田純一と結婚し、９０年にすみれを出産。しかし９６年、石田の不倫騒動で、「すみれを守りたい」の思いから、９７年にハワイへ移住。９９年には石田との離婚が成立した。その後、ハワイでアメリカ人男性と再婚し男児を出産したが、２００９年に離婚した。２２