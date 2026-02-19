いよいよ来週からチケットの先行販売が始まる、アジア･アジアパラ競技大会。きょう、競技別のチケット価格が公表されました。 【写真を見る】アジア大会“競技別のチケット価格”明らかに 最低1500円から 最高価格は水泳･バスケットボールの決勝など3万円 2月26日午後5時から先行販売 アジア･アジアパラ大会のチケットの先行販売は、2月26日午後5時から始まります。対象者は、愛知・岐阜･三重の他、水泳やサッカーな