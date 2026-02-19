来月26日に2026W杯欧州予選プレイオフ準決勝で北アイルランド代表と対戦するイタリア代表。負けが絶対許されないプレイオフへ重要となってくるのがメンバー選びだ。代表監督ジェンナーロ・ガットゥーゾもメンバー選考へ動いており、各地を回って代表候補の選手たちと面会しているという。伊『Calciomercato』によると、ガットゥーゾは最近イングランドへ渡り、プレミアリーグで戦っているイタリア人選手たちと会ったようだ。そして