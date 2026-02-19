ニューカッスルの指揮官エディ・ハウ監督はUEFAチャンピオンズリーグ・決勝ラウンドプレイオフ1stレグ、カラバフ戦の後、イングランド代表FWアンソニー・ゴードンを称賛した。CLリーグフェーズを12位で終え、決勝ラウンド進出をかけたプレイオフに挑んだニューカッスル。チームの中心であるMFブルーノ・ギマランイスを負傷で欠き、さらに1stレグはアウェイでの戦いだったが、ゴードンが躍動。ゴードンは開始早々の3分にダン・バー