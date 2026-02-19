エレコムは、自社で初となる半固体電池を採用したモバイルバッテリー「DE-C86-10000」シリーズを3月より順次発売する。 【画像あり】素材とLED表示で安全なモバイルバッテリーに商品画像一覧 今回販売される「半固体電池」は、安全性の向上と、持ち運びに便利な長寿命なモバイルバッテリーとして開発したものだ。 さらに新機能「Health Monitor」を搭載している。充放電の回数から、電池の健康