ユヴェントスに所属するフランス代表MFケフラン・テュラム（24）に移籍の意思はないようだ。元フランス代表DFリリアン・テュラム氏を父に持ち、兄はインテルのFWマルクス・テュラムという同選手。2024年夏にニースからユヴェントスへ完全移籍を果たすと、昨シーズンは公式戦51試合に出場して5ゴール8アシストを記録。1年目から安定した出場時間を手にしたK・テュラムは今シーズンもここまで公式戦32試合で2ゴール3アシストとユヴェ